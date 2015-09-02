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Tatil beldesinde bebeğinin babasını arıyor

TATİL BELDESİNDE BEBEĞİNİN BABASINI ARIYOR

Avustralya'nın gözde tatil beldesi Mooloolaba'da geçirdiği tatilin son gecesinde yaşadığı tek gecelik ilişki sonucunda hamile kalan Fransız turist Natalie Amyot, bebeğinin babasını bulmak için bu ülkeye geri döndü.

Tarih : 02 Eylül 2015, 09:44
Puan Ver : Tatil Beldesinde Bebeğinin Babasını Arıyor(5/10)6


Avustralya'nın gözde tatil beldesi Mooloolaba'da geçirdiği tatilin son gecesinde yaşadığı tek gecelik ilişki sonucunda hamile kalan Fransız turist Natalie Amyot, bebeğinin babasını bulmak için bu ülkeye geri döndü.



26 yaşındaki Amyot “ilk görüşte aşık olduğu” adamın telefon numarasını aldığını, ancak daha sonra cep telefonunu kaybettiğini ve bu nedenle ona ulaşıp bebekten bahsedemediğini söyledi.








Etiketler: Tatil  Beldesinde  Bebeğinin  Babasını  Arıyor    haber

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