

Avustralya'nın gözde tatil beldesi Mooloolaba'da geçirdiği tatilin son gecesinde yaşadığı tek gecelik ilişki sonucunda hamile kalan Fransız turist Natalie Amyot, bebeğinin babasını bulmak için bu ülkeye geri döndü.







26 yaşındaki Amyot “ilk görüşte aşık olduğu” adamın telefon numarasını aldığını, ancak daha sonra cep telefonunu kaybettiğini ve bu nedenle ona ulaşıp bebekten bahsedemediğini söyledi.