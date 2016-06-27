

Antalya'nın Kumluca ilçesi Erentepe Mahallesinden başlayıp tatil bölgesi Adrasan ve Olimpos'a yayılan orman yangını kısmen kontrol altına alındı. Yangın, karşı ateş yöntemiyle dün Erentepe, Toppaş, Belenobası ile tatil bölgesi Adrasan'da (Çavuşköy) kontrol altına alınırken ağaç evler ve pansiyonların bulunduğu Olimpos'ta bulunan Milli Parkların üst kısımları yanmaya devam ediyor.







Kumluca'nın Erentepe Mahallesinde 24 Haziran Cuma günü saat 12.40'ta başlayan orman yangını cumartesi günü Toppaş, Belenobası ve Üzümcü Mahallelerine yayılmıştı. Yangın, rüzgarın da etkisiyle dün öğle saatlerinde tatil bölgesi Adrasan'a ve ardından Olimpos'a sıçramıştı.







Ekipler, dün akşam saatlerinde Adrasan ve Olimpos yangınlarına karşı ateş ile müdahale etti. Karşı ateş müdahalesi ile Adrasan, Erentepe ve Olimpos'un alt kısmındaki yangınlar kısmen kontrol altına alındı. Yangın, Olimpos Milli Parklar alanında bulunan Musa Dağı zirvesinde ise devam ediyor. Zirve kısmının sarp ve zor müdahale edilebilir bir yapıda olması nedeniyle Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri zorlu bir mücadele veriyor.