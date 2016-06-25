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tata, büyük bir satın alım gerçekleştirdi

TATA, BÜYÜK BİR SATIN ALIM GERÇEKLEŞTİRDİ

Hindistan ekonomisinin dev şirketlerinden biri olan Tata, yakın zamanda Welspun Yenilenebilir Enerji ile 1,45 milyar dolarlık bir anlaşma yaparak dev bir satın alım gerçekleştirdi.

Tarih : 25 Haziran 2016, 10:51
Puan Ver : Tata, Büyük Bir Satın Alım Gerçekleştirdi(8/10)8


Hindistan ekonomisinin dev şirketlerinden biri olan Tata, yakın zamanda Welspun Yenilenebilir Enerji ile 1,45 milyar dolarlık bir anlaşma yaparak dev bir satın alım gerçekleştirdi.



Bu ay içinde medyadaki haberlere göre Tata Power'ın Hindistan'ın en büyük yenilenebilir enerji satın alanına yatırım yapacağı konuşuluyordu. Tata Power'ın yaptığı resmi başvurular bu iddiaları doğrular nitelikte. Tata şirketler ailesinin bir üyesi olan Tata Power  Welspun Grup bünyesindeki Welspun Yenilenebilir enerji şirketini satın almak için anlaşmaya vardı. Anlaşma sonucunda Tata Powers 1.152 MW'lık rüzgar ve güneş enerjisi sahibi olacak. Devredilecek bu miktarın 685 MW'lık kısmı zaten faaliyet gösteren rüzgar ve güneş enerjisi sisteminden meydana geliyor. Haziran sonuna kadar  200 MW'lık bir kapasitenin hayata geçmesi beklenirken 2016 yılı sonunda ise  275 MW'lık bir parçanın hayata geçmesi bekleniyor.



Bu hayata geçecek olan devrin maliyetinin, borçların devri de dahil olmak üzere 1,45 milyar dolar olması tahmin ediliyor. Bu satın alım ülkenin yenilenebilir enerji alanındaki en büyük satın almalardan biri olarak görülüyor. Varlıklarını satacak olan şirket Welspun Grup, orijinal olarak dokuma sanayisindeki yatırımlarıyla tanınan bir şirket. Şirketin yenilenebilir enerji sektörüne girişi oldukça yakın bir döneme denk geliyor.



Geçen yıl kurulan Tata Power Yenilenebilir Enerji Ltd, şirketin enerji alanındaki faaliyetlerine yön verecek. Bu yol doğrultusunda yeni satın alınacak şirketin varlıklarının Tata Power şirketine devredilmesi düşünülüyor.



Şu an 9.156 MW'lık kurulu kapasitesi bulun şirket bu planlar doğrultusunda 2025 yılına kadar yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilen enerjinin payını %20'den %35-40 seviyesine çekmeyi planlıyor.



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