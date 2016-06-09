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taşköprü'de 'paralel' operasyonu: 3 gözaltı

TAŞKÖPRÜ'DE 'PARALEL' OPERASYONU: 3 GÖZALTI

Taşköprü'de 'paralel' operasyonu: 3 gözaltı

Tarih : 09 Haziran 2016, 16:48
Puan Ver : Taşköprü'de 'paralel' Operasyonu: 3 Gözaltı(9/10)10


KASTAMONU'nun Taşköprü İlçesi'nde Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında polis 3 kişiyi gözaltına aldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından sürdürülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar yapıldı. İlçe merkezinde 10 işyerinde ekipler tarafından aramalar yapıldı. İşyerlerinde bulunan bilgisayar ve çeşitli evraklara incelenmek üzere el konuldu. Soruşturma kapsamında M.K., M.F.K., ve H.K. gözaltına alındı. Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Soruşturma kapsamında gözaltı listesinde yer alan M.S'nin ise şehir dışında olduğu ve yakalanması için çalışma başlatıldığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.








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