

Dün tarifeli uçakla Moskova'dan Atatürk Havalimanı'na gelen Rus uyruklu O.N ve M.P. isimli kadın yolcular, transit olarak Bahreyn'e gitmek için THY'e ait tarifeli uçağa geçti.







Uçakta olay çıkardığı ve taşkınlık yaptığı belirtilen kadınlar, diğer yolcular tarafından şikayet etti. Kabin ekibinin uyarılara rağmen taşkınlıklarına devam eden Rus yolcular için uçağa polis çağrıldı.







Uçaktan indirilen iki yolcu, Dış Hatlar Terminali Güvenlik Büro Amirliğine götürüldü. Burada bir süre bekletilen yolcuların Moskova'ya gönderilebileceği öğrenildi.THY uçağı ise gecikmeli olarak Bahreyn'e hareket etti.