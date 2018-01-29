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Taşıt Değeri Uygulaması MTV'de Mağduriyete Neden Oldu

TAŞIT DEĞERİ UYGULAMASI MTV'DE MAĞDURİYETE NEDEN OLDU

MTV'de ilk defa 1 Ocak itibariyle yürürlüğe giren "taşıt değeri" uygulamasında yapılan bir hata nedeniyle ikinci el satışlarda, yüksek MTV ile karşı karşıya kalınacağı iddia edildi.

Tarih : 29 Ocak 2018, 12:40
Puan Ver : Taşıt Değeri Uygulaması Mtv'de Mağduriyete Neden Oldu(7/10)3

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ile ilk defa 1 Ocak 2018 itibariyle uygulamaya giren 'taşıt değeri', bazı bayiler tarafından ocak ayında tescillenen 15 bin aracın 2 bin adedinde yanlış girildi. Yaşanan bu durumun neden olacağı asıl sıkıntının söz konusu taşıtlara her ikinci el satışında yüksek MTV çıkmasıyla yaşanacağı belirtiliyor.

TAŞIT DEĞERİ 40 BİN LİRA OLAN ARAÇ, 70 BİN LİRAYA YÜKSELDİ

Otomobil satıcıları, aynı araçla ilgili bazı bayilerin farklı satış fiyatı verdiği yönünde vatandaşlardan şikayet aldıklarını dile getirdi. Bu kapsamda bayilerden bir kısmı, vergisiz fiyat olan 'taşıt değerini' vatandaşa KDV ya da ÖTV matrahı ekleyerek sundu. Bu şekilde taşıt değeri 40 bin lira olan araç, 70 bin liralık gruba yükseldi. Üzerine ilave olarak ÖTV ve KDV eklenince araç vatandaşa katlamalı MTV ile satıldı.

TEBLİĞ YAYIMLANMADI, KAFALAR KARIŞTI

Maliye Bakanlığı'nın 'taşıt değeri' kavramı ile ilgili bir tebliğ yayımlamaması yanlış anlamalara yol açtı. Bu durumu Maliye Bakanlığı'na ulaştırdıklarını anlatan bayiler, maliyenin de 'taşıt değeri' hesaplamasında 'usul' hatası uyarısı yaptığını kaydettiler.

BUNDAN SONRA NE OLUR?

Yanlış anlaşılan taşıt değeri uygulamasının bütün araç gruplarında olduğu, ancak yoğunluğun 1300 altı ve 1300-1600 cc arası araç gruplarında bulunduğu belirtildi. Bu hatalı durum düzeltilmezse, en düşük kademeden vergilendirilmesi yerine, en yüksekten vergilendirildiği için o araçla ilgili MTV bundan sonraki her ikinci el satışlarda yüksek dilime tabi olacak. Bayiler, her araç için ilk başta taşıt değerine bakıldığına dikkat çekerek, bir daha o aracın satıştan doğan tescillerinde yeniden 'taşıt değerine' bakılmadan vergilendirildiğini belirttiler. Böylece yüksek vergilendirilen aracı kim ne zaman alırsa alsın yüksek vergisi yeni sahibine yansıyacak.

Söz konusu durum yukarıdaki tabloda daha net görülüyor. Buna göre, 6 numaralı satırda 1500 cc bir aracın taşıt değeri yanlışlıkla yükseltilerek 70 bin lirayı geçtiği durumda, bundan sonra maliye açısından hep 6 numaralı satırdan vergilendirilecek. Düzeltilmezse o taşıtı ikinci el alanlar da hep yüksek vergiye maruz kalacak. Aracı en son alan vatandaş aracın ÖTV beyannamesini bilmediği için düzeltme imkanı da bulunmuyor.

VERGİ DAİRESİNE BAŞVURULMALI

Bu durumun düzeltilmesinin tek yolu ise söz konusu aracın ilk sahibi olan vatandaşın aracın tescilinin yapıldığı vergi dairesine başvurması halinde çözülebilecek. Başvurusunda aracının taşıt değerinin daha düşük olması gerekirken daha yüksek tutulduğu ve ilave ÖTV ve KDV eklenmesinden dolayı MTV'sinin yüksek olduğunu belirtmesi gerekiyor.

BAYİLERDEN DÜZELTME BEYANNAMESİ

Aracın satışını yapan bayilerin ise satış yaptıkları araçla ilgili taşıt değerini yanlış girdiklerini verecekleri ÖTV düzeltme beyannamesi ile gidermeleri gerekecek. Ancak bayilerin bunlarla ilgilenmeyeceğine dikkat çeken bayiler, ilk sahibinin başvurusunun daha doğru olacağı kaydettiler. Kaynak: Yeni Şafak

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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