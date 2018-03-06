TAŞINDIKLARI EVİN HAVALANDIRMA BOŞLUĞUNDA ESKİ KİRACININ CESEDİNİ BULDULAR
ABD'de 2015'ten beri kendisinden haber alınamayan 61 yaşındaki kadın, yeni taşınan kiracılar tarafından cesedi fareler tarafından parçalanmış halde, evin havalandırma boşluğunda bulundu.
ABD'nin Texas eyaletinde tuttukları evin havalandırma boşluğunda ceset bulan yeni kiracılar hayatlarının şokunu yaşadı.
3 YILDIR HABER ALINAMIYORDU
2015 yılında bir anda ortadan kaybolan Mary Stewart Cerruti'den 3 yıl boyunca haber alınamadı. Ta ki eve yeni taşınan kiracılar farelerden geriye sadece kemikleri kalmış bir ceset bulana kadar.
GEVŞEK BİR TAHTA SONUNU GETİRDİ
Çatı katında gevşek bir tahtaya basan 61 yaşındaki kadın, çatıdan düştü ve evin duvar alanı arasındaki boşluğa sıkıştı. Tek başına düştüğü yerden çıkmayı başaramayan kadın, havalandırma boşluğunda hayatını kaybetti.
GERİYE BİR KAÇ PARÇA EŞYASI KALDI
Evde bulunan kemiklere yapılan adli tıp testinde iskeletin evin eski kiracısına ait olduğu kesinleşti. Yaşlı kadından geriye çürümüş kıyafetler, spor ayakkabısı ve bir çift gözlük kalmıştı.
MÜNZEVİYDİ
Yaşlı kadının ölümünden önce de münzevi bir hayat sürdüğü ve evinin pencerelerini duvar kağıtları ile kapadığı öğrenildi. Evin duvarları arasında bir insanın sığabileceği kadar boşluk bulunduğunu açıklayan yetkililer, çatı katından düşen kadının burada sıkışıp bir süre sonra açlık ve susuzluktan hayatını kaybettiğini düşünüyor.
HAYVANLAR TAHRİP ETTİ
Kadının ölüm nedeninin tam olarak belirlenememesinin sebebinin hayvanlar tarafından cesedinin büyük oranda tahrip edilmesi olduğu açıklanırken kemiklerinde herhangi bir travma izi bulunmadığı söylendi.
Kaynak: haberinburada
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