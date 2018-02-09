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Taşeronların Kadro Başvuru Sonuçları Açıklandı

TAŞERONLARIN KADRO BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI

Taşeron işçilerin kadro başvuruları sona erdi. Bazı kurumlar başvuru sonuçlarını açıklamaya başladı. İşte açıklanan listeler...

Tarih : 09 Şubat 2018, 12:40
Puan Ver : Taşeronların Kadro Başvuru Sonuçları Açıklandı(7/10)3

Taşeron işçilerin kadro başvuruları sona erdi. Bazı kurumlar başvuru sonuçlarını açıklamaya başladı. Taşeron kadro başvuru sonuçlarını gösteren kesin listelerin 24 Şubat - 2 Mart 2018 tarihleri arasında askıya çıkmasının ardından 3 Mart - 22 Mart'ta sınav yapılacak. İşte açıklanan listeler ve taşerona kadro hakkında merak edilenler...

SINAV BEKLEYİŞİ GEÇTİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, olağanüstü hal kapsamındaki 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile taşeron işçilerin kamuda sürekli işçi kadrosunda istihdam edilmelerinin yolunu açan düzenlemeyle ilgili özet bilgi notu paylaştı.

Taşeron işçiler, kadrolu pozisyonda çalışabilmek için geçtiğimiz haftalarda başvurularını tamamladı ve yapılacak taşeron sınavı için bekleyişine geçti.

LİSTELER 24 ŞUBAT-2 MART TARİHLERİ ARASINDA ASKIYA ÇIKACAK

Taşeron kadro başvuru sonuçlarını gösteren kesin listeler 24 Şubat-2 Mart tarihleri arasında askıya çıkacak, ardından sınav yapılacak.

Ancak bazı kurumlar başvuru sonuçlarını açıklamaya başladı.

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Kaynak: haberinburada



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