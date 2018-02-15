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Taşerondan kadroya geçmek İçin 715 bin kişi başvurdu

TAŞERONDAN KADROYA GEÇMEK İÇİN 715 BİN KİŞİ BAŞVURDU

Son KHK ile taşeron işçilerin kadroya geçişinin yolu açılmıştı. Çalışma Bakanı Jülide Sarıeroğlu, başvuru sayısının 715 bini geçtiğini söyledi.

Tarih : 15 Şubat 2018, 20:30
Puan Ver : Taşerondan Kadroya Geçmek İçin 715 Bin Kişi Başvurdu(6/10)2

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Jülide Sarıeroğlu taşeronda başvuru sayısına ilişkin açıklama yaptı.

715 BİNİ AŞTI

Sarıeroğlu, yaptığı açıklamada "Taşerona başvuru sayısı 715 bini aştı" ifadesini kullandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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