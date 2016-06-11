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TAŞERONDA ASKERLİK MÜJDESİ!


TAŞERONDA ASKERLİK MÜJDESİ!
Tarih : 11 Haziran 2016, 10:57
Puan Ver : Taşeronda Askerlik Müjdesi!(6/10)7


1 Kasım'dan önce çalışan ve askere gitmesi nedeniyle yerine bir başka personel alınan varsa her ikisi de kadroya geçebilecek. İş akdi feshedildikten sonra dava açıp kazananların durumu da çözüme kavuşturuldu. İş davasını kazananların 1 Kasım öncesinde çalışıyor olmaları halinde işe iadesi yapılacak. Edinilen bilgilere göre 2 konu hakkında henüz karar verilemedi. memur ve işçi emeklilerinin yeniden kadroya alınması için yasal düzenleme gerekiyor. Ekonomi yönetimi konuya sıcak bakmıyor.








Etiketler: Taşeronda  Askerlik  Müjdesi    haber

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