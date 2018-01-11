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Taşerona son veren ilk kamu kurumu Cumhurbaşkanlığı oldu

TAŞERONA SON VEREN İLK KAMU KURUMU CUMHURBAŞKANLIĞI OLDU

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinin, taşeron uygulamasına fiilen son veren ilk kamu kurumu olduğunu açıkladı.

Tarih : 11 Ocak 2018, 22:10
Puan Ver : Taşerona Son Veren İlk Kamu Kurumu Cumhurbaşkanlığı Oldu(8/10)4

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı bünyesinde taşeron uygulamasının sona erdiğini bildirdi. Böylece Cumhurbaşkanlığı Külliyesinin, taşeron uygulamasına son veren ilk kamu kurumu olduğunu vurgulayan Kalın, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği bünyesinde alt işveren taşeron işçisi olarak görev yapan 819 personelin bulunduğunu kaydetti.

"TAŞERON UYGULAMASINA SON VEREN İLK KAMU KURUMU OLDU"

Kalın, 1 Ocak 2018 tarihi itibarıyla bu kişilerin "hizmet sözleşmeli" statüde istihdam edilmeye başlandığını vurgulayarak, "İlgili çalışmaların tüm kamu kurumlarımızda en kısa zamanda tamamlanmasını bekliyoruz. 819 taşeron işçisine sözleşmeli personel statüsü tanınmasıyla birlikte Cumhurbaşkanlığı, taşeron uygulamasına fiilen son veren ilk kamu kurumu oldu." ifadesini kullandı.

Kamu sektöründe taşeron uygulamasının kaldırılması için beklenen adım Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda atılmış, ilgili düzenleme 696 sayılı KHK ile yapılmıştı. Bu çerçevede, taşeron işçilerinin kamu işçisi olması yönünde çalışmalar başlatıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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