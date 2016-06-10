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taşeron sistemi sil baştan değişiyor

TAŞERON SİSTEMİ SİL BAŞTAN DEĞİŞİYOR

2 yıldır bir türlü çözüme kavuşturulamayan kamudaki taşeron konusuna ilişkin yeniden bir çalışma başlatılıyor. Hak-İş Başkanı, Başbakan'ın talimat verdiğini söyledi.

Tarih : 10 Haziran 2016, 09:31
Puan Ver : Taşeron Sistemi Sil Baştan Değişiyor(10/10)12


 HAK-İŞ Başkanı Mahmut Arslan, taşeron işçilerle ilgili Başbakan Binali Yıldırım'ın Maliye Bakanı Naci Ağbal'a yeni bir çalışma yapma talimatı verdiğini öğrendiklerini bildirdi. Arslan, "Taşeron meselesinde daha önce açıklanmış hususların yasalaşacağı konusundaki beklentileri paylaşmıyoruz. Yeni bir durum olduğunu düşünüyorum, yeniden çalışmalar başlatılacak" dedi.



65. hükümetin programında taşeron işçilerle ilgili bir maddenin bulunmadığını, taşeron işçilerin durumuna ilişkin bakanlarla görüşmeler gerçekleştirdiklerini anlatan Arslan, "Sayın Başbakan'ın, Maliye Bakanı'na bu konuda yeni bir çalışma başlatılması gerektiği yönünde talimat verdiğini öğrendik. Dolayısıyla taşeronla ilgili bugüne kadar konuşulanların çok fazla bir anlamı yok. Asıl iş, yardımcı iş ayrımı ortadan kaldırıldığı, yerel yönetimlerle ilgili farklı bir düzenleme getirildiği açıklanmıştı. Bu ifadelerin aynen devam ettiğini düşünüyorum ancak getirilmek istenen düzenlemeler konusunda yeni bir aşamaya geçtiğimizi de düşünüyorum. Daha önceki düzenlemenin kapsamını, yani asıl ya da yardımcı iş ayrımı yapılmadan herkesi kapsamasını destekliyoruz. Bizim itirazımız getirilmek istenen modele, yani Özel Sözleşmeli Personel statüsüne. Dolayısıyla bu itirazlarımızın dikkate alındığı bir modele destek vereceğiz" dedi.



KIDEM TASLAĞI GELMEDİ



Arslan, önceki akşam iftarda bir araya geldiği basın mensuplarının sorularını yanıtlarken, Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nda kıdem tazminatının genel olarak görüşüldüğünü öğrendiklerini söyledi. Arslan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu'nun kıdem tazminatıyla ilgili tamamlandığını söylediği çalışmanın, kendileriyle henüz paylaşılmadığını, taslak gelmediğini söyledi. Kıdem tazminatında gün sayısının 30 gün olduğunu ancak fiili olarak 22-26 gün arasında değiştiğinin görüldüğünü anlatan Arslan, "Avusturya Modeli bize bire bir uygun değil. Endüstriyel çalışma yaşamına sahip ülkede uygulanıyor. Orada sosyal destekler farklı, işsizlik ödeneğinde sınır yok. İşsizlik ödeneği çok yüksek. Oradaki kıdem tazminatı sorunları Türkiye ile birebir örtüştüğünü söyleyemeyiz. 10 yıl sonraki çıktılarına bakıldığında Avusturya'da çalışanların yüzde 35'i kıdem tazminatı alırken, fona geçtikten sonra yüzde 44'ü kıdem tazminatını almaya başlamış olduğunu görüyoruz" dedi.








Etiketler: Taşeron  Sistemi  Sil  Baştan  Değişiyor    haber

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