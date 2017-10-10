TAŞERON İŞÇİLERİN, MAAŞLARI, TAZMİNATLARI VE EMEKLİLİK HAKLARI GARANTİYE ALINACAK
817 bin taşeron işçiye kadro çalışmasında sona yaklaşıldı. Taşeron işçiler yeni dönemde devletin elemanı olacak. Maaşları, emeklilik hakları, tazminatları garantiye alınacak.
Kamuda taşeron şirketlerin elemanı olarak görev yapan 817 bin civarında işçiye kadro müjdesi hayata geçiyor. Çalışmalar tamamlanmak üzere, düzenleme için geri sayım başladı.
Yeni sistem için masada şu formüller bulunuyor:PERFORMANS ÖNEMLİ
- Taşeron çalışanlar ile bir 'özel hukuk sözleşmesi' yapılacak. Böylece taşeron işçiler, kamuda özel statülü sözleşmeli personel ya da 4E'li sözleşmeli personel kadrosuna geçmiş olacak.
- Sözleşmeler 3'er yıllık olacak. Çalışan ile sözleşme yapılmasında ve yenilenmesinde performans kriteri öncelikli olarak düşünülecek. Güvenlik ve arşiv taramaları mutlaka yapılacak. ÇAKILI KADRO
- Düşünülen konular arasında, Kamu İhale Kurumu ya da Maliye Bakanlığı bünyesinde bir birim oluşturularak taşeron işçilerin buraya bağlanmaları var. Buna alternatif olarak da Bakanlar Kurulu kararı ile yeni bir kamu şirketi kurulması da düşünülüyor. Ancak bunlar konusunda henüz karar verilmedi.
- Taşeron çalışanların patronu devlet olacak. Böylece maaş, kıdem tazminatı ve emeklilik haklarına garanti gelecek. Aynı zamanda hepsi diğer kamu görevlileri gibi memur sendikalarına üye olabilecek. Bu arada kadro çakılı olacak.
- Kadro çalışmaları sırasında öne çıkan bir başka görüşe göre ise asıl işi yapmayan (temizlik, yemek, güvenlik gibi) elemanlarla sözleşme yapılması, imza yetkisini kullanan, ve asıl işi yapan personelin ise kadroya geçirilmesi de alternatifler arasında. Bunlar için bir sınav yapılması da masada.
Kaynak: haberinburada
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