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Taşeron İşçilerin Kadro Başvuruları Yarın Başlıyor
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Taşeron İşçilerin Kadro Başvuruları Yarın Başlıyor

TAŞERON İŞÇİLERİN KADRO BAŞVURULARI YARIN BAŞLIYOR

Kadroya geçme şartlarını karşılayan taşeron işçiler için başvurular, yarın başlıyor. Başvurular, 11 Ocak'ta zorunlu olarak sona erecek.

Tarih : 01 Ocak 2018, 13:50
Puan Ver : Taşeron İşçilerin Kadro Başvuruları Yarın Başlıyor(9/10)5

Kadroya geçme şartlarını karşılayan taşeron işçiler için başvurular, yarın başlayıp 11 Ocak'ta zorunlu olarak sona erecek. Başvurunun ardından süreç, "tespit komisyonu incelemesi ve hak sahiplerinin ilanı", "ilana itirazlar", "itirazların incelenmesi ve kesin listenin ilanı", "sınavın gerçekleştirilmesi", "sınav kuruluna itiraz", "itiraz incelemesi ve kesin listenin ilanı" şeklinde devam edecek. Hak sahipleri 2 Nisan geçmeden topluca işçi kadrolarına geçirilecek.

RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında "Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve Geçici 24'üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esasları" yayımlandı.

"4 ARALIK 2017" ŞARTI

Buna göre, açıklanan idarelerin söz konusu bütçelerinden karşılanan personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında 4 Aralık 2017 tarihi itibarıyla çalışanlar hak sahibi olabiliyor.

BİRÇOK ŞARTI VAR

Devlet Memurları Kanununda devlet memuru olmak şartlarını karşılaması istenen ilgili çalışanların, herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olması, çalıştırılmalarına ilişkin olarak idarelere karşı açtıkları davalardan ve/veya icra takiplerinden feragat edeceğine dair idareye yazılı beyanda bulunması, idarelerden herhangi bir hak ve alacak talebinde bulunmayacağını ve bu haklarından feragat ettiğine dair yazılı bir sulh sözleşmesi yapmayı kabul ettiğini idareye yazılı olarak beyan etmesi gerekecek.

10 GÜNLÜK SÜRE VAR

Şartları karşılayanlar başvurularını, yarın başlayıp 11 Ocak'ta zorunlu olarak sona erecek 10 günlük sürede çalıştıkları iş yerinin personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmesinin yapıldığı birimine ilgili formu eksiksiz doldurup, dilekçe de ekleyerek yapacak.

2 NİSAN'A KADAR KADROLARA GEÇİLECEK

Başvuruların ardından, Tespit Komisyonu incelemesi ve hak sahiplerinin ilanının 12 Ocak-20 Şubat, ilana itirazların 21-23 Şubat, itirazların incelenmesi ve kesin listenin ilanının 24 Şubat-2 Mart, sınavın gerçekleştirilmesinin 3-22 Mart, sınav kuruluna itirazın 23-26 Mart, itiraz incelemesi ve kesin listenin ilanının ise 27-31 Mart tarih aralıklarında yapılması yönündeki tavsiye niteliğindeki takvim işletilecek. Tüm bu aşamaların ardından, hak sahipleri 2 Nisan geçmeden topluca işçi kadrolarına geçirilecek.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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