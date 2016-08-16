

Taşeron İşçiler çalışma şartları ve sıkıntıları ile gündeme gelmeye devam ediyor. Resmi bir adım gerçekleşip gerçekleşmeyeceği büyük merak konusu olan taşeron işçilerin kadroya alınıp alınmayacağı büyük bir merakla bekleniyor. işte taşeron işçileri ile ilgili tüm ayrıntılar...







Taşeron işçiler kadro ile ilgili bir açıklamayı dört gözle beklemeye devam ediyor. Taşeron işçiler kadro alımı ile ilgili söylemler için kesin bir açıklama beklemeye devam ediyor. Her gün yeni bir umutla açıklama yapılıp yapılmadığı beklenen taşeron işçilerin kadro alımı nasıl olacak?







Taşeron işçilerin kadroya alınması ile ilgili henüz tam bir tarih verilmese de, 15 Temmuz darbe girişiminin sıkıntıları halledileceği zaman hemen tartışma konusu olarak alınacağı bildirildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı bir televizyon programında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Soylu taşeron işçilerin kadroya alınması konusunu, “Biz bu konuda geçmiş çalışmalarımızı önemli bir noktaya getirmiştik. Bir, iki konu kalmıştı. Bunu tekrar hükümetimizle ele alacağız. Bunu ele almaya tam zamanın geldiği bir dönemde, 15 Temmuz ile karşılaştık. Acil meselelerin gündemimizden kalkmasının ardından o konuyla ilgili de bir çalışma ortaya koyacağız” dedi.



TAŞERON İŞÇİ NE ZAMAN KADROYA ALINACAK?







Kamuya geçmeyi bekleyen yaklaşık 720 bin taşeron işçi, 15 Temmuz darbe kalkışması sonrası kadro sürecinin bu durumdan nasıl etkileneceği konusunda yetkililerden açıklama bekliyordu. Konuyla ilgili ilk açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapıldı.







Cumhurbaşkanı, kamu kurumlarındaki FETÖ unsurlarının temizlenmesinin ardından taşeron şirketlerin ele alınacağını ve sonrasında taşerona kadro konusunun gündeme geleceğini söyledi.Başbakan Binali Yıldırım hain darbe girişiminden birkaç gün önce taşeron işçilerin özel sözleşmeli personel statüsünde kamuda istihdamına ilişkin sürecin 2016 yılı sonuna kadar tamamlanacağını açıklamıştı.



Darbe girişimi sonrasında başlatılan kamuda açığa alınan personel sayısı 70 bine yaklaşmış durumda. 667 sayılı KHK ile kamuda FETÖ/PDY, PKK gibi örgütlerle bağlantısı tespit edilen memur ve diğer kamu görevlilerinin tamamı atılacak. İşten atılan kamu personeli sayısı kadar da yeni memur alınacak.