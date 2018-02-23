TAŞERON İŞÇİ SINAVININ KONULARI BELLİ OLDU
Sağlık Bakanlığı, taşeron işçilerin sürekli işçi kadrosuna geçişinde yapılacak olan sınavın usul ve esaslarına ilişkin tebliğinde sınav konularını yayımladı.
Sağlık Bakanlığı taşeron işçilerin sürekli işçi kadrosuna geçişinde yapılacak olan sınavın Usul ve Esaslarına ilişkin tebliğ yayınladı. Yayınlanan tebliğde sınav şekli, ilanı, itirazlar ve kadroya geçiş aşamaları ilan edildi. Sağlık Bakanlığı'nın tebliğine göre sınavlar sözlü oluyor. İşte dataylar...
TAŞERON İŞÇİ İLANLARI
Merkez teşkilatı yönetim hizmetleri genel müdürlüğü sayfasından yhgm.saglik.gov.tr, il müdürlükleri de kendi resmi internet sayfalarından sonuçları açıklayacaklar. Ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.
TAŞERON İŞÇİ SINAVINDA NE SORULACAK?
Sınav soruları yürütmekle mükellef oldukları iş ve vazifeleri ile iştigal ettikleri görevlerle ilgili konulardan olacaktır.
Sınav sonuçları 'başarılı' ve 'başarısız' şeklinde yazılacaktır. Not değerlendirmesi sözlü sınavlarda yoktur.
TAŞERON İŞÇİ SINAV TARİHLERİ
Sınav Tarihleri: Sınav kurulları tarafından 3 Mart- 22 Mart tarihleri arasında yapılacaktır.
İtirazlar: İtirazlar 23-26 Mart tarihlerinde yazılı olarak alınacak ve değerlendirme sonucu en geç 29 Mart 2018 tarihinde ilan edilecek.
Kaynak: haberinburada
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