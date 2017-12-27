Son KHK ile hayata geçen taşeron düzenlemesinin, kamuya getireceği ek maliyet 5 yıl için asgari 7,5 milyar lira olarak hesaplandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 4 Aralık'taki grup toplantısında açıkladığı ve OHAL kapsamında yayımlanan 696 sayılı KHK ile hayata geçirilen taşeron düzenlemesinin kamuya getireceği ek maliyetin 5 yıl için asgari 7,5 milyar TL olarak hesaplandığı öğrenildi.

10 GÜN İÇİNDE BAŞVURU YAPILACAK

OHAL kapsamında yayımlanan son kararname ile, "genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, özel bütçe kapsamındaki idareler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, sosyal güvenlik kurumları" ile KHK ekinde listede bulunan bazı diğer özel bütçeli kuruluşlarda 4 Aralık 2017 itibarıyla çalışmakta olan yaklaşık 450 bin taşeron işçisinin, Devlet Memurları Kanunu'nun 4D statüsünde yani, "devlette kadrolu işçi" olarak istihdam edilmesi hükme bağlandı.

Düzenleme uyarınca kadroya alınacak taşeron işçilerin en büyük kazanımı, "iş güvencesi" olacak. Ancak bu imkândan, "Türk vatandaşı olmak, kamu haklarından mahrum bulunmamak, affedilmiş olsa bile bazı suçlardan makhum olmamış olmak, askerlikle ilgisi bulunmamak, görevi yapmasına engel akıl hastalığı bulunmamak, güvenlik soruşturması veya arşiv araştırması yapılmış" şartları da aranarak, daha önce açıktıkları davalardan, icra takiplerinden feragat edeceğini beyan ederek 2 Ocak'tan itibaren 10 günlük süre içinde başvurusunu yapıp, uygulanacak yazılı-sözlü ya da uygulamalı sınavda başarılı olanlar yararlanacak.

EMEKLİLER KAPSAM DIŞI

Emekli olup çalışmaya devam edenler ile emekliliğe hak kazanmış olmasına karşın henüz emekliye ayrılmayanlar ise kapsam dışı kalacak.

Taşeron işçiler, kamuda mevcut şartlarla kadroya alınacak. Geçişte kıdemleri aktarılacak, ancak ücretleri ile taşeron şirketteki mevcut iş kolları aynı kalacak. Bu farklılık toplu iş sözleşmelerinin süresi bitimine kadar devam edecek. Ancak geçişle birlikte taşerondan kamuya geçen işçiye yıllık 52 günlük ilave (yaklaşık iki maaş) tediye ödenecek. Yapılacak ödeme işcinin mevcut maaşına göre hesaplanacak.

Milliyet'in Ak Parti kurmaylarından edindiği bilgiye göre, KHK ile yapılan taşeron düzenlemesi Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen son Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında ele alındı. Toplantıda kurul üyelerine, taşeron düzenlemesinin tüm boyutlarıyla kamuya maliyetine ilişkin yapılan ön çalışmanın sonuçları aktarıldı.

Bu çerçevede taşerona kadro düzenlemesinin 5 yıllık kamuya getireceği ek maliyetin 7.5 milyar TL olacağı blgisinin verildiği öğrenildi.

BAŞVURULAR 2 OCAK'TA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, kadroya geçecek taşeron işçilerin taşeron şirketleriyle herhangi bir anlaşma imzalamayacağını bildirerek, "İşçilerimizin kadroya geçişi sırasında, kendilerinden kadroya geçişe ilişkin açtıkları dava veya icra takibi varsa, bu dava veya takiplerden feragat ettiklerine ilişkin bir belge ve sulh sözleşmesi, çalıştıkları idarelerce talep edilecektir" açıklaması yaptı.

Bakanlıktan dün yapılan açıklamada, taşeron işçilerin kamuda istihdamı için yapılan düzenlemenin, 2 Ocak 2018'de yürürlüğe gireceği ve başvuruların bu tarihte başlayacağı belirtilerek, "Geçiş süreci 2 Ocak 2018'den itibaren 90 gün içinde sonuçlandırılacaktır" denildi. Açıklamada başvuruların işçilerin geçiş yapacakları idarelerce alınacağı belirtildi.

Kaynak: haberinburada