TARTIŞTIĞI TAKSİCİ, GENÇ ADAM VE BABASINA KURŞUN YAĞDIRDI
Gaziantep'te taksi durağında çıkan silahlı kavgada, fırıncı ile oğlu yaşamını yitirdi. Kurşun yağdıran taksici tutuklandı.
Gaziantep'te taksi durağında henüz bilinmeyen nedenle çıkan silahlı kavgada,fırıncı Mehmet Oğuz (53) ile oğlu Hasan Oğuz (28) yaşamını yitirdi, taksici B.K. yaralandı.
TARTIŞMA KISA SÜREDE SİLAHLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ
Güvenevler Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Ekmek fırını işleten Mehmet Oğuz ve oğlu Hasan Oğuz, 27 UK 055 plakalı otomobil ile taksi durağının önüne geldi. Baba ve oğlu, B.K. adlı taksi sürücüsüyle henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyüyerek, iki tarafın yakınlarının da katıldığı tabanca ve tüfek kullanılan kavgaya dönüştü.
TAKSİCİ BABA VE OĞULU KURŞUN YAĞMURUNA TUTTU
Kavgada, Mehmet Oğuz ile oğlu Hasan Oğuz tüfekten çıkan saçmalarla, taksici B.K. ise tabanca kurşunlarıyla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlileri yaptıkları incelemede Mehmet Oğuz'un yaşamını yitirdiğini belirledi, yaralanan Hasan Oğuz ile B.K.'yi ise ilk müdahalelerinin ardından ambulanslara taşıdı. Ambulansla hastaneye götürülen Hasan Oğuz da yolda yaşamını yitirdi.
TAKSİCİNİN HAYATİ TEHLİKESİ BULUNMUYOR
Ölen baba ve oğlunun cenazeleri, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürülürken, hastanede tedaviye alınan taksici B.K.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Olay yerinde incelemeye yapan polis, ölüme ve yaralanmaya neden olan silahların kimin tarafından kullanıldığını ve olaya karışanların kimliklerinin belirlemek için çalışma başlattı.
Kaynak: haberinburada
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