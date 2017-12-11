TARTIŞTIĞI KARISINI BAŞINA 4 EL ATEŞ EDEREK ÖLDÜRDÜ, ÇOCUKLARI AĞABEYİNE BIRAKIP POLİSİ BEKLEDİ
Kocaeli'de, Ünsal Ocakverdi isimli vatandaş, tartıştığı eşi 3 çocuk annesi Suna Ocakverdi'yi başına tabancayla 4 el ateş ederek öldürdü. Çocukları da cesedi görmesinler diye üst kata çıkardı.
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde, Ünsal Ocakverdi (47), tartıştığı eşi 3 çocuk annesi Suna Ocakverdi'yi (30) başına tabancayla 4 el ateş ederek öldürdü.
ÇOCUKLARI CESEDİ GÖRMESİN DİYE ÜST KATA ÇIKARDI
Olay, saat 01.30 sıralarında, Dilovası Tepecik Mahallesi'nde meydana geldi. Çiftçilik yapan Ünsal Ocakverdi ile eşi Suna Ocakverdi arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Ünsal Ocakverdi, ruhsatsız tabancası ile Suna Ocakverdi'yi, başına 4 el ateş ederek öldürdü. Ünsal Ocakverdi'nin üst katında oturan ağabeyi silah seslerini duyarak indi. Ünsal Ocakverdi'nin ağabeyi, 3 yeğenini, annelerinin cesedini görmemeleri için üst kata çıkardı.
GÖZALTINA ALINDI
İhbar üzerine gelen jandarma ekibi, Ünsal Ocakverdi'yi gözaltına aldı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Suna Ocakverdi'nin cesedi, otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: haberinburada
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