

TEKİRDAĞ'ın Kapaklı İlçesi'nde 35 yaşındaki 3 çocuk annesi Nuran Ç., iddiaya göre tartıştığı eşi Abdullah Ç. tarafından tabancayla ensesinden vurularak ağır yaralandı.







Olay, dün akşam Kapaklı Atatürk Mahallesi Yıldız Caddesi üzerindeki bir evde meydana geldi. İddiaya göre 7, 10 ve 13 yaşındaki 3 çocuğunu alarak 7 ay önce memleketi Ağrı'ya giden Nuran Ç., tekrar eve dönünce, eşi Abdullah Ç.'nin şiddetine uğradı. Öfkeli koca, tabancayla 3 çocuğunun annesini ensesinden vurarak ağır yaraladıktan sonra kaçtı.







YAŞAM MÜCADELESİ VERİYOR







Silah sesini duyanların haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri, kanlar içinde kalan Nuran Ç.'yi ambulansla hemen Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ardından da daha donanımlı olan Özel İrmet Hastanesi'ne sevk edildi.







CUMHURİYET SAVCISI İNCELEME YAPTI







Cumhuriyet Savcısı Ziya Öztürk, evde incelemelerde bulundu. Ailenin 3 çocuğu Kapaklı Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Ağır yaralanan Nuran Ç., hastanede yaşam mücadelesi sürüyor. Polis ekipleri kaçan zanlı Abdullah Ç.'yi yakalamak için operasyon başlattı.