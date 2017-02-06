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tartıştığı damadını öldürdü

TARTIŞTIĞI DAMADINI ÖLDÜRDÜ

Samsun'da 69 yaşındaki Ayhan Y., ailevi nedenlerden çıkan tartışmada damadı 41 yaşındaki Aygün Eskitoğlu'nu tabancayla ateş ederek öldürdüğü iddiasıyla polis tarafından gözaltına alındı.

Tarih : 06 Şubat 2017, 10:13
Puan Ver : Tartıştığı Damadını Öldürdü(6/10)5


Samsun'da yaşanan olay bu gece İlkadım İlçesi Kalkanca Mahallesi Mehtap Caddesi'nde meydana geldi. Aygün Eskitoğlu ile eşi N.E. arasında ailevi nedenlerden bir süre önce tartışma çıktı. Tartışma ardından N.E. evi terk edip babası Ayhan Y.'nin evine yerleşti. Aygün Eskitoğlu eşiyle konuşmak için kayınpederi Ayhan Y.'nin evine gidince, ikili arasında apartaman içindeki dairenin önünde tartışma başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, kayınpederinin tabancayla ateş etmesi sonucu Eskitoğlu olay yerinde öldü.



Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis şüpheliyi olayda kullandığı tabancayla birlikte yakalayıp gözaltına aldı. Yapılan incelemenin ardından Aygün Eskitoğlu'nun cesedi otopsi yapılmak üzere Samsun eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Polisin olayla ilgili başlattıığı soruşturmanın devam ettiği bildirildi.



 



kaynak:milliyet








Etiketler: Tartıştığı  Damadını  Öldürdü    haber

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