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tartıştığı annesinin evini ateşe verdi

TARTIŞTIĞI ANNESİNİN EVİNİ ATEŞE VERDİ

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir kişi tartıştığı annesinin evini ateşe verdi. Öfkeli genç polis tarafından gözaltına alındı.

Tarih : 13 Kasım 2015, 10:11
Puan Ver : Tartıştığı Annesinin Evini Ateşe Verdi(5/10)5


Olay, 21.30 sıralarında Tepe Mahallesi'nde bulunan Yaylalı İşhanı'nın birinci katındaki dairede meydana geldi. İddiaya göre , öğle saatlerinde annesi F. Y ile tartışan F.Y (20), akşam eve geldiğinde annesini bulamayınca sinirlenerek evi ateşe verdi. Alevleri gören vatandaşlar itfaiyeye haber verdi.



Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri evi saran alevlere müdahale ederek yangını diğer dairelere sıçramadan söndürmeyi başardı. Kimsenin bulunmadığı evde tüm eşyalar kül oldu. Olay sonrası F.Y. Çarşı Polis Merkezi'ne gelerek teslim oldu. F.Y. verdiği ifadesinde annesi ile öğle saatlerinde tartıştığını ve eve geldiğinde bulamayınca sinirlenerek yaktığını söyledi. F.Y. alınan ifadesi ardından Nöbetçi Savcının talimatıyla gözaltına alındı. Anne F. Y oğlundan şikayetçi oldu. İddialarla ilgili soruşturma devam ediyor.








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