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TARTIŞTIĞI ANNESİNİ ÖLDÜRÜP CESEDİYLE POLİSE TESLİM OLDU


TARTIŞTIĞI ANNESİNİ ÖLDÜRÜP CESEDİYLE POLİSE TESLİM OLDU
Tarih : 05 Mayıs 2016, 09:11
Puan Ver : Tartıştığı Annesini Öldürüp Cesediyle Polise Teslim Oldu(9/10)11


Olay, Sabah saatlerinde Eyüp Göktürk'teki piknik alanında yaşandı. İddiaya göre, Eyüp'te yaşayan Caner A. (23), annesi Neşe A.'yı (42) konuşmak için 36 FN 129 plakalı minibüse bindirdi. Annesiyle birlikte Göktürk'teki piknik alanına giden Caner A., aracı park ederek annesi ile konuşmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Caner A., annesini 15 yerinden bıçaklayarak öldürdü.



Olayın ardından zanlı, minibüsün içindeki annesinin cesediyle birlikte Sarıyer Bahçeköy'e aracını park etti. Şahıs, ardından saat 12.30 sıralarında Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim oldu. Zanlının ifadesi doğrultusunda olay yerine giden inceleme ekipleri, minibüste yaptığı incelemede Neşe A.'nın cesedini buldu. Cumhuriyet savcısı ve inceleme ekiplerinin çalışması sonrasında kadının cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Zanlı ise ifadesinin alınmasının ardından Göktürk Polis Merkezi'ne götürüldü.








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