O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

tartıştığı 18 yaşındaki kızını öldürdü

TARTIŞTIĞI 18 YAŞINDAKİ KIZINI ÖLDÜRDÜ

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde akşam saatlerinde bir baba tartışığı kızını silahla öldürdü.

Tarih : 03 Ekim 2015, 09:34
Puan Ver : Tartıştığı 18 Yaşındaki Kızını Öldürdü(0/10)


Edinilen bilgi ve iddiaya göre, Karamürsel Tabakhane Mahallesi Plaj yolu üzerinde bulunan Arapoğlu apartmanının birinci katında yaşayan İsmail D. (63), henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı kızı Fatma D.'yi (18) silahla öldürdü. Komşuların silah seslerini duyması üzerine olay yerine çağrılan polis ekipleri babayı gözaltına aldı.








Etiketler: Tartıştığı  18  Yaşındaki  Kızını  Öldürdü    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER