

Edinilen bilgi ve iddiaya göre, Karamürsel Tabakhane Mahallesi Plaj yolu üzerinde bulunan Arapoğlu apartmanının birinci katında yaşayan İsmail D. (63), henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı kızı Fatma D.'yi (18) silahla öldürdü. Komşuların silah seslerini duyması üzerine olay yerine çağrılan polis ekipleri babayı gözaltına aldı.