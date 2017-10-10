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Tartışmalı Referandumdan Sonra Şirketler Ve Bankalar Katalonya'dan Çıkıyor
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Tartışmalı Referandumdan Sonra Şirketler ve Bankalar Katalonya'dan Çıkıyor

TARTIŞMALI REFERANDUMDAN SONRA ŞİRKETLER VE BANKALAR KATALONYA'DAN ÇIKIYOR

İspanya'nın en büyük bazı şirket ve bankaları tartışmalı bağımsızlık referandumunun ardından genel müdürlüklerini Katalonya'nın dışına taşıyor.

Tarih : 10 Ekim 2017, 13:30
Puan Ver : Tartışmalı Referandumdan Sonra Şirketler Ve Bankalar Katalonya'dan Çıkıyor(10/10)6

İspanya'nın en büyük bazı şirket ve bankaları ihtilaflı bağımsızlık referandumunun ardından genel müdürlüklerini Katalonya'nın dışına taşıyor. Euro Bölgesi'nin en büyük dördüncü ekonomisi İspanya'dan kopma endişesi yaşayan şirketler, ülkenin en varlıklı bölgesinde liderler bağımsızlık ilan etmekle tehdit edince yatırımcılardaki endişeleri dindirmek için genel müdürlüklerini Katalonya dışına taşımaya başladı.

BANKALAR ART ARDA TAŞINMA KARARI ALDI

Avrupa'nın en büyük altyapı şirketlerinden olan gayrimenkul şirketi Colonial and Abertis'in konu üzerinde görüşmek için yönetim kurulunu toplayacağı belirtiliyor.

İspanya'nın en büyük üçüncü ve beşinci bankaları Caixabank ve Sabadell ise şimdiden genel müdürlüklerini Katalonya dışına taşıyacaklarını teyit eden şirketler arasında. Caixabank geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada şirket oturumunu Barselona'dan Valencia'ya alacağını, 135 yıllık banka Sabadell ise oturumunu güneydoğu İspanya'da Alicante'ye taşıyacağını açıklamıştı. Bankalar Avrupa Birliği düzenleme ve denetleme sisteminin dışına çıkacağı ve AB genelinde iş yapamayacağı için herhangi bir bölünme durumunda en fazla etkilenecek olan kuruluşlar.

ENERJİ ŞİRKETİ GAS NATURAL FENOSA DA MADRİD'E TAŞINIYOR

Öte yandan enerji üreticisi Gas Natural Fenosa da yasal belirsizlik sebebiyle şirketin, müşterilerin, çalışanların, kreditörlerin ve hissedarların çıkarlarını korumak için genel müdürlüğünü Madrid'e taşıma kararı aldı. Tekstil üreticisi Dogi Insternational Fabrics de yine Madrid'e taşınma kararını açıklayan şirketlerden. Biyoteknoloji şirketi Oryzon Genomics de faaliyetlerin verimliliğini ve yatırımcılarla ilişkileri iyileştirmek için Barselona'dan Madrid'e taşınmaya karar verdiklerini açıkladı.

VOLKSWAGEN VE NISSAN DA KATALONYA'DA BULUNUYOR

Tekstil üreticisi Dogi Insternational Fabrics de yine Madrid´e taşınma kararını açıklayan şirketlerden. Biyoteknoloji şirketi Oryzon Genomics de faaliyetlerin verimliliğini ve yatırımcılarla ilişkileri iyileştirmek için Barselona´dan Madrid´e taşınmaya karar verdiklerini açıkladı.

İspanya'nın ekonomik açıdan en güçlü bölgesi olan Katalonya'da, aralarında Volkswagen, Cisco ve Nissan gibi devlerin de olduğu 7 bin 100 yabancı şirket faaliyet gösteriyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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