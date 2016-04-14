O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

tartışmada silahlar çekildi: 2 yaralı

TARTIŞMADA SİLAHLAR ÇEKİLDİ: 2 YARALI

Antalya'da henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya döndü 2 kişi yaralandı.

Tarih : 14 Nisan 2016, 09:09
Puan Ver : Tartışmada Silahlar Çekildi: 2 Yaralı(7/10)5


Olay, Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Altınkum mahallesi 414 sokaktaki bir otelde saat 22.00'da meydana geldi. İddiaya göre kimliği henüz belirlenemeyen 2 kişi ile Hasan İ. ile Ertan Ç. arasında bir tartışma çıktı. Tartışmanın şiddetlenerek kavgaya dönüşmesi üzerine kimliği belirlenemeyen iki kişi silahına sarıldı ve ateş etti. Silahtan çıkan mermiler Hasan İ. ile Ertan Ç'yi yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalenin ardından yaralı Ertan Ç. Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi'ne Hasan İ. ise Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde tedaviye alındı.





Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

 








Etiketler: Tartışmada  Silahlar  Çekildi  2  Yaralı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER