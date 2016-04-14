

Olay, Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Altınkum mahallesi 414 sokaktaki bir otelde saat 22.00'da meydana geldi. İddiaya göre kimliği henüz belirlenemeyen 2 kişi ile Hasan İ. ile Ertan Ç. arasında bir tartışma çıktı. Tartışmanın şiddetlenerek kavgaya dönüşmesi üzerine kimliği belirlenemeyen iki kişi silahına sarıldı ve ateş etti. Silahtan çıkan mermiler Hasan İ. ile Ertan Ç'yi yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalenin ardından yaralı Ertan Ç. Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi'ne Hasan İ. ise Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde tedaviye alındı.











Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.



