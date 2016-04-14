TARTIŞMADA SİLAHLAR ÇEKİLDİ: 2 YARALI
Antalya'da henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya döndü 2 kişi yaralandı.
Olay, Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Altınkum mahallesi 414 sokaktaki bir otelde saat 22.00'da meydana geldi. İddiaya göre kimliği henüz belirlenemeyen 2 kişi ile Hasan İ. ile Ertan Ç. arasında bir tartışma çıktı. Tartışmanın şiddetlenerek kavgaya dönüşmesi üzerine kimliği belirlenemeyen iki kişi silahına sarıldı ve ateş etti. Silahtan çıkan mermiler Hasan İ. ile Ertan Ç'yi yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalenin ardından yaralı Ertan Ç. Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi'ne Hasan İ. ise Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde tedaviye alındı.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar