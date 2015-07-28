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tarsus'ta gözaltına alınan 21 kişi serbest bırakıldı

TARSUS'TA GÖZALTINA ALINAN 21 KİŞİ SERBEST BIRAKILDI

Mersin'in Tarsus ilçesinde sokak eylemlerine karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 21 kişi tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Tarih : 28 Temmuz 2015, 09:45
Puan Ver : Tarsus'ta Gözaltına Alınan 21 Kişi Serbest Bırakıldı(8/10)9


Mersin'in Tarsus ilçesinde sokak eylemlerine karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 21 kişi tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



Alınan bilgilere göre, sokak eylemlerinin yoğun şekilde gerçekleştiği Gazipaşa, Tozkoparan Zahit, Barbaros, Bağlar, Şahin ve Fahrettinpaşa mahallelerinde düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan 21 kişi, ilçe emniyet müdürlüğünde ifadelerinin alınmalarının ardından, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere önce Devlet Hastanesine, ardından adliyeye sevk edildi.



Savcılık tarafından ifadesi alınan 21 kişi tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



Hatırlanacağı üzere Tarsus'ta meydana gelen olaylarda, 11 polis, 9 vatandaş silahla yaralanmış, HÜDA PAR Tarsus eski ilçe Başkanı Mehmet Ali Kutan iş yerinin önünde silahlı saldırıya uğrayarak ağır yaralanmıştı.



Ayrıca eylemlerde, 13 zırhlı polis aracı ciddi şekilde hasar görmüş ve bazı iş yerleri de Molotof atılmak suretiyle yakılmak istenmişti.








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