

Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında aralarında daha önce açığa alınıp görevlerine iade edilen doktor, hemşire ve röntgen teknisyenlerinin de bulunduğu şüphelilerin evlerine sabah saatlerinde baskın yapıldı. Arama kararı bulunan 20 sağlıkçı gözaltına alındı. Şüpheliler götürüldükleri Emniyet Müdürlüğü'nde sorguya alındı.







kaynak:sabah