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tarsus'ta fetö operasyonu: 20 gözaltı

TARSUS'TA FETÖ OPERASYONU: 20 GÖZALTI

Mersin'in Tarsus İlçesi'nde, FETÖ/PDY'nin sağlık çalışanları yapılanmasına yönelik operasyonda 20 kişi gözaltına alındı.

Tarih : 10 Mayıs 2017, 12:55
Puan Ver : Tarsus'ta Fetö Operasyonu: 20 Gözaltı(9/10)10


Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında aralarında daha önce açığa alınıp görevlerine iade edilen doktor, hemşire ve röntgen teknisyenlerinin de bulunduğu şüphelilerin evlerine sabah saatlerinde baskın yapıldı. Arama kararı bulunan 20 sağlıkçı gözaltına alındı. Şüpheliler götürüldükleri Emniyet Müdürlüğü'nde sorguya alındı.



 



kaynak:sabah








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