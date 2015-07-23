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TARSUS'DA OLAYLI GECE: 11 YARALI


TARSUS'DA OLAYLI GECE: 11 YARALI
Tarih : 23 Temmuz 2015, 11:38
Puan Ver : Tarsus'da Olaylı Gece: 11 Yaralı(9/10)9


Tarsus'ta yüzleri maskeli gruplar dün gece 6 mahallede olay çıkardı. Taş ve molotof kokteyli kullanılan eylemde, polisin zırhlı araçlarla müdahale ettiği göstericiler, ara sokaklara dağıldı. Polis panzerine pompalı tüfeklerle ateş açılması nedeniyle lastikleri patladı. Olayların çıktığı sokakları araç geçişine kapatan gruplar, güvenlik güçlerine karşı havai fişek ve silah da kullandı.



Eylemlerin yapıldığı mahallelerde polislere yoğun bir biçimde silahlı saldırı yapılması nedeniyle TOMA'dan 'silah kullanmayın, silah kullanmanız halinde silahla karşılık verilecek' anonsu yapıldı.



Polislerin bu uyarısını dikkate almayan eylemciler silah kullanmayı sürdürürken, pompalı tüfeklerden açılan ateş sonucu 6'sı polis 5'i sivil toplam 11 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.








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