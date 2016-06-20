TARSUS SAHİLİNDE AĞ FACİASI
MERSİN'in Tarsus İlçesi'nde gemilerden atıldığı iddia edilen ve çok sayıda deniz canlısının dolanarak telef olmasına neden olan ağlar kıyıya vurdu.
Baharlı ile Tabaklar mahalleleri arasındaki sahilde, birçok deniz canlısının dolanarak telef olduğu ağlar sahiline vurdu. Tarsus Avcılar Kulübü üyeleri acı manzara karşısında isyan etti. Karşılaştıkları manzarayı sorumsuzluk olarak nitelendiren Avcılar Kulübü Başkanı Tufan Dokucu, herkesi doğayı ve çevreyi korumaya davet etti.
Ağa dolanmış halde çok sayıda deniz canlısının telef olduğunu belirten Kulüp Başkanı Dokucu, "Maalesef Tarsus sahillerinde bir facia ile karşılaştık. Gemilerden çöp diye atıldığını düşündüğümüz bu ağa, çok sayıda sapan balığı, Caretta Caretta yavrusu, vatoz gibi balıklar takılmış. Ağdan kurtarılmadıkları için de hepsi de telef olmuş. Bunun adı katliamdır" dedi.
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