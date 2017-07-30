Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde uzun uğraşlar sonucu tarlaya su getirip musluk takan vatandaş, musluğun sürekli çalınması ya da kırılması üzerine ilginç bir çözüm buldu. Artık çalınacak bir musluk yok, ağaç var.

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde ağacın gövdesinden akan su görenleri şaşırtıyor. Tarlasına su getiren ama musluğuna sahip çıkamayan vatandaş sorunu kökten çözdü.

HORTUMU AĞACIN İÇİNDEN GEÇİRDİ

Uzun uğraşlar sonucu hortumla tarlaya kadar getirdiği suyun, musluk kısmının her defasında kırık ya da yerinden çıkartıldığını gören İbrahim Gümba, çareyi hortumu ağacın içinden geçirmekle bulduğunu belirtti.

MUSLUK ÇALININCA ÇÖZÜM ŞART OLDU

İçme ve temizlik amacıyla uzun uğraşlar sonucu uzak mesafeden seyyar hortumla bahçesine kadar getirdiği sudan çevredekilerin de yararlandığını belirten Gümba, her defasında musluğun yerinde olmadığını görünce böyle bir yöntem geliştirdiğini söyledi.

SU BORUSU ARTIK AĞACIN İÇİNDE!

Ağacı delerek su borusunu da ağacın içinden geçirerek musluk haline getirdiğini belirten Gümba, böylece kırılan musluğu tamir etmekten kurtulduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: haberinburada