

Sarıçam ilçesinin İncirlik mevkisi yakınlarında tarla ortasında havaya doğru alev çıktığını gören vatandaşlar, itfaiye ve polise haber verdi. İtfaiye ve polis, Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesine giden doğalgaz boru hattında yangın çıkma ihtimaline karşılık harekete geçti. Ancak olay yerine gelindiğinde Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının bir yıl önce yangın çıkan yerde doğalgaz çalışması başlattığı öğrenildi.







TPAO yetkilileri, polise tarla içinde bulunan doğalgazı kontrollü olarak yaktıklarını bildirdi. Alevlerin çıktığı doğal gazsondajı yakınlarındaki tarlada çalışan iki işçi ise görevlilerin 1 yıl önce gelip burada çalışma başlattığını bir süre sonra gittiğini 15 gün önce de tekrar gelerek sondaj attığını ve üç gündür de borudan alev çıktığını söyledi