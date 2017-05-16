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TARLADA CANLI BOMBA YELEĞİ BULUNDU!


TARLADA CANLI BOMBA YELEĞİ BULUNDU!
Tarih : 16 Mayıs 2017, 17:03
Puan Ver : Tarlada Canlı Bomba Yeleği Bulundu!(9/10)6


Merkez Haliliye İlçesi'ndeki kırsal kesimdeki Derinkuyu Mahallesi'nde tarlada çalışanlar, bir bölümü toprağa gömülü, üzerinde patlayıcı olan intihar yeleği görünce durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ekiplerince toprak altından çıkarılan yeleğin 9 kilo 190 gram patlayıcı kullanılarak hazırlandığını saptadı. Canlı bomba eylemlerinde kullanılmak için hazırlandığı değerlendirilen intihar yeleği, ekipler tarafından kontrollü imha edildi. Jandarma, intihar yeleğini toprağa hangi örgüt ve kimler tarafından gizlendiğinin belirlenerek yakalanması için çalışma başlattı.



 



kaynak:sabah








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