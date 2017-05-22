

İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliği, Tarkim Havacılık şirketi için kayyum atama kararı verdi. Kararın gerekçesini, şirketin FETÖ'ye finansal destek sağladığına işaret edildi. Hakimlik, şirketin Atatürk Havalimanında bulunan hangar ve yönetim ofislerinin havalimanı mevzuatına aykırı olarak denetimden uzak, insan ve eşya naklinin mümkün olduğuna ilişkin tespitler ile şirket yetkilileri İbrahim Faruk Bayındır ve Betül Özbey Bayındır hakkında FETÖ soruşturması kapsamında işlem yapıldığı gerekçeleriyle şirkete kayyum olarak Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) atanmasına hükmetti.







kaynak:hürriyet