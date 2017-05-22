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Tarkim Havacılık Tmsf'ye Geçti
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tarkim havacılık tmsf'ye geçti

TARKİM HAVACILIK TMSF'YE GEÇTİ

Tarkim Havacılık hakkında, İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliği kayyum atama kararı aldı. Bu kararla birlikte şirket Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu bünyesine geçmiş olacak.

Tarih : 22 Mayıs 2017, 17:01
Puan Ver : Tarkim Havacılık Tmsf'ye Geçti(7/10)15


İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliği, Tarkim Havacılık şirketi için kayyum atama kararı verdi. Kararın gerekçesini, şirketin FETÖ'ye finansal destek sağladığına işaret edildi. Hakimlik, şirketin Atatürk Havalimanında bulunan hangar ve yönetim ofislerinin havalimanı mevzuatına aykırı olarak denetimden uzak, insan ve eşya naklinin mümkün olduğuna ilişkin tespitler ile şirket yetkilileri İbrahim Faruk Bayındır ve Betül Özbey Bayındır hakkında FETÖ soruşturması kapsamında işlem yapıldığı gerekçeleriyle şirkete kayyum olarak Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) atanmasına hükmetti.



 



kaynak:hürriyet










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