Artarak Dökülen Saçlara Dikkat!
Fenerbahçe'den Voleybola Transfer
Altının Kilogramı 142 Bin 300 Liraya Yükseldi
Diyarbakır'da Feci Kaza: 5 Kişi Hayatını Kaybetti
Seray Sever'den Nihat Hatipoğlu'na 'bebek' Sorusu
Suriye'de Gerilim! Abd Bir Kez Daha Vurdu
Atatürk'e Ve Annesine Küfreden Akar Tutuklandı
Aym'den İlk Fetö Kararı
Sim Kart Mobil Cihazlara Gömülü Olacak
Otomobil Endüstrisinin En İlginç 5 Mesleği
Karabükspor'da Çifte Transfer
Thy, 9'uncu Kez Avrupa'da En İyi Seçildi
Ağrı Kesici Yerine Kırmızı Biber Tüketin
Otomobilin Bagajından Silahla Vurulmuş 3 Yaralı Çıktı
Canlı Yayında 'lan' Kavgası!
Daha Fazla Beğeni Uğruna Oğlunun Hayatını...
Deniz Baykal'dan Adalet Yürüyüşü Açıklaması
Muhaliflerin Kongresiyle Ilgili Karar Çıktı
Kılıçdaroğlu Yürüyüşe Ara Verdi, Parti Grubuna Seslendi
Kayseri'deki 15 Askerin Şehit Olduğu Saldırı İle İlgili Flaş Gelişme

tarkan'ın yeni albümü yarın müzikseverlerle buluşuyor

TARKAN'IN YENİ ALBÜMÜ YARIN MÜZİKSEVERLERLE BULUŞUYOR

Megastar Tarkan'ın yeni albümü "10", yarından itibaren tüm müzik marketlerde yerini alacak.

Tarih : 14 Haziran 2017, 15:09
Puan Ver : Tarkan'ın Yeni Albümü Yarın Müzikseverlerle Buluşuyor(6/10)4


Son albümü "Adımı Kalbine Yaz"ı 2010 yılında çıkaran Tarkan, 7 yıl aranın ardından yeni pop albümünü yarın müzikseverlerle buluşturacak. Sanatçının uzun süredir üzerinde titizlikle çalıştığı 10'uncu albümü "10"da, Tarkan'ın kendi söz ve bestelerinin yanı sıra Sezen Aksu, Aysel Gürel, Nazan Öncel, Günay Çoban, Gülşah Tütüncü, Ümit Sayın, Murat Matthew Erdem-Ayça Z. Aydın (Miya) ve Serdar İzzet Özdoğan imzalı şarkılar da bulunuyor.



 



kaynak:internethaber








Etiketler: Tarkan  In  Yeni  Albümü  Yarın  Müzikseverlerle  Buluşuyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER