

Son günlerde sık sık özel hayatıyla gündeme gelen Tarkan, geçtiğimiz günlerde Pınar Dilek ile evleneceğini açıklamış, bu gelişme magazin dünyasında bomba etkisi yaratmıştı. Megastarın hayranları "Pınar Dilek kimdir?" sorusuna yanıt ararken; Tarkan ve müstakbel eşiyle ilgili farklı haberler yapılmıştı. Evlilik hazırlığında olan Tarkan, yapılan haberlere daha fazla dayanamadı ve isyan etti. Kişisel sosyal medya hesabından içini döken Tarkan, kendisine ve Pınar Dilek'e yaşatılanları sorgularken oldukça sert ifadeler kullandı.







Tarkan; "Evlilik kararı aldığım haberlerinin kamuoyuna yansıdığı günden bu yana, hem benimle ilgili hem de eşim, hayat arkadaşım olacak Pınar Dilek'le ilgili gerek basında, gerekse sosyal medyada söylenenler, yapılan yorumlar yakışık almakta mıdır? Bir insanı iftira ve yalanlarla lekelemeye, kirletmeye çalışmak bu kadar kolay mıdır?" sözleriyle tepkisini dile getirdi. Facebook hesabından sitemde bulunan Tarkan, sözlerine şöyle başladı: Medya ve toplumların acımasız merceği altında yaşamak nasıl bir şeydir bilir misiniz? Her gün hakkımda yazılan, çizilen, söylenen asılsız haberlerin karşısında susmanın ağır yükünü taşıyabilir misiniz? Hiç empati yapıp anlamaya çalıştınız mı?"







SERT CÜMLELER KULLANDI







Sitem dolu mesajında zaman zaman sert cümleler kullanan Tarkan, sözlerine şöyle devam etti: Bana bahşedilen yeteneğimi paylaşıyor olmam sizlerde bir aidiyet duygusu mu yarattı ki hayatıma ve mahremiyetime bu denli müdahilsiniz? En insani hakkım olan özel hayatıma saygıyı gözden çıkarmak mıdır şöhretin bedeli? Evlilik kararı aldığım haberlerinin kamuoyuna yansıdığı günden bu yana, hem benimle ilgili hem de eşim, hayat arkadaşım olacak Pınar Dilek'le ilgili gerek basında, gerekse sosyal medyada söylenenler, yapılan yorumlar yakışık almakta mıdır? Bir insanı iftira ve yalanlarla lekelemeye, kirletmeye çalışmak bu kadar kolay mıdır? Hiç tanımadığınız bir insanı böylesi incitici yalanlarla tanımlayıp üzmeniz reva mıdır? Bu, her şey bir yana, en başta kendisine sonra da bana yapılan bir ayıp ve saygısızlık değil midir? Onun da bir kalbinin, onurunun olduğunu, hem kendisinin hem ailesinin üzülebileceğini hiç düşünmez misiniz? Bir başkasının gözyaşına sebep olacak iftiralarla, gönül kırıcı yalanlarla reyting yapmak nasıl bir habercilik anlayışıdır? Bu asılsız haberleri okuyup onlara itimat eden, yangına körükle giden insanların yüreğinde sağduyu ve merhametten de eser kalmadı mı yoksa? Demokrasi (!) adı altında yaşadığımız bu ülkede şöhretli insanlara yapılan bu haksızlık da insan haklarının bir ihlali değil midir? Özel hayata müdahalenin bir sınırı olmalıdır. Mesleğime, dinleyicime olan sevgim, saygım ve iyi niyetimle yürüdüğüm şöhret yolunda karşılaştığım bu acımasızlıklar, haksızlıklar hiç son bulmayacak mı?"







DİLEKTE BULUNDU







Basını daha duyarlı davranmaya davet eden Tarkan, yazısını içinde bir dilekte barındıran şu sözlerle sonlandırdı: "Magazin medyasının ve toplumumuzun özel yaşamlarımıza daha saygılı, daha duyarlı olmalarını rica ediyor ve kişisel haklara olan tacizkâr zihniyetin değişmesini temenni ediyorum..







PINAR DİLEK KİMDİR?







Megastar Tarkan'ı evliliğe ikna ederek Türkiye'nin konuştuğu isim haline gelen Pınar Dilek Almanya Duisburg doğumlu. 30 yaşındaki Dilek'in annesi Elazığ'lı, babası ise Şanlıurfa'lı. İletişim sektöründe çalışan Pınar Dilek, beş yıl önce Tarkan'ın Almanya konseri sonrasında ünlü sanatçı ile tanışmış ve arkadaşlık ile başlayan ilişkisi kısa sürede aşka dönüşmüş. İddialara göre başarılı popçu Almanya konserinden sonra Pınar Dilek ile sık sık görüşmeye başlamış. Beş yıllık bir ilişki yaşayan çiftin mutlulukları yakın zamanda gerçekleşecek düğün ile taçlanacak.