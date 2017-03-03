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tarkan'ın ilk abd turnesi new york konseri ile başladı

TARKAN'IN İLK ABD TURNESİ NEW YORK KONSERİ İLE BAŞLADI

Türk müziğinin megastarı Tarkan, ABD'nin New York kentinde ilk kez hayranlarının karşısına çıktı.

Tarih : 03 Mart 2017, 09:21
Puan Ver : Tarkan'ın İlk Abd Turnesi New York Konseri İle Başladı(9/10)8


Türk müziğinin megastarı Tarkan, ABD'nin New York kentinde ilk kez hayranlarının karşısına çıktı.



Manhattan Center'da gerçekleşen konser biletlerinin tümü satılırken, ünlü sanatçı şarkıları ve dansları ile hem Türk hem de yabancı hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.



ABD'de de ilk kez canlı konser veren Tarkan, neredeyse bütün şarklarına eşlik eden hayranlarına, "Yıllar sonra New York'ta konser vermek ne güzelmiş" diye seslendi.



Birbirinden popüler Türkçe şarklarının yanı sıra bir de İngilizce şarkı söyleyen Tarkan'ın konseri sahneye yerleştirilen dev ekrandan yansıtılan renkli ışıklarla görkemli bir şölene dönüştü. Konseri izleyenler arasında çok sayıda yabancı da yer aldı.



Tarkan, Hammerstein Salonu'nda, yaklaşık 3500 kişinin izlediği konserin ardından bugün de bir konser verecek. Tarkan, 5 Mart'ta da Los Angeles'ta kentin merkezinde yer alan, The Novo by Microsoft'ta sahne alacak.



 



kaynak:haberler








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