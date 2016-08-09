

Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava'da ‘Tarkan Zamanı' sloganıyla oluşturulan ve heyecanla beklenen konserler için geri sayım başladı. Geçtiğimiz hafta açıklanan ve biletleri satışa çıkar çıkmaz tükenen üç günlük konser takvimine üç gün daha eklendi. Böylece Tarkan, ilave günlerle birlikte 4, 6, 7, 9 ve 10 Eylül tarihlerinde sahnede olacak.