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tarkan'ın harbiye açıkhava konser takvimi değişti

TARKAN'IN HARBİYE AÇIKHAVA KONSER TAKVİMİ DEĞİŞTİ

Megastar Tarkan'ın Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde vereceği konser takvimine üç gün daha eklendi.

Tarih : 09 Ağustos 2016, 16:49
Puan Ver : Tarkan'ın Harbiye Açıkhava Konser Takvimi Değişti(0/10)


Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava'da ‘Tarkan Zamanı' sloganıyla oluşturulan ve heyecanla beklenen konserler için geri sayım başladı. Geçtiğimiz hafta açıklanan ve biletleri satışa çıkar çıkmaz tükenen üç günlük konser takvimine üç gün daha eklendi. Böylece Tarkan, ilave günlerle birlikte 4, 6, 7, 9 ve 10 Eylül tarihlerinde sahnede olacak.








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