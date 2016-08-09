TARKAN'IN HARBİYE AÇIKHAVA KONSER TAKVİMİ DEĞİŞTİ
Megastar Tarkan'ın Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde vereceği konser takvimine üç gün daha eklendi.
Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava'da ‘Tarkan Zamanı' sloganıyla oluşturulan ve heyecanla beklenen konserler için geri sayım başladı. Geçtiğimiz hafta açıklanan ve biletleri satışa çıkar çıkmaz tükenen üç günlük konser takvimine üç gün daha eklendi. Böylece Tarkan, ilave günlerle birlikte 4, 6, 7, 9 ve 10 Eylül tarihlerinde sahnede olacak.
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