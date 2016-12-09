TARKAN'DAN YENİ ALBÜMLE 15 ŞARKI GELİYOR
Tarkan hayranlarına müjdeli haber. Yeni albümü için kolları sıvayan mega star, çalışmada 15 pop şarkıya yer verecek.
Tarkan, pop şarkıların yer aldığı son albümü “Adımı Kalbine Yaz”ı 2010 yılında çıkarmış, geçtiğimiz mart ayında da Türk sanat müziği eserlerinden oluşan “Ahde Vefa”yı yayınlamıştı. Stüdyo çalışmalarına son sürat devam eden hatta Instagram'dan video paylaşan Tarkan, iki şarkıyı tamamladı.
15 şarkının yer alacağı albüm, mart ayı sonunda müzikseverlerle buluşacak.
kaynak:ntv
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