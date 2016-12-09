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tarkan'dan yeni albümle 15 şarkı geliyor

TARKAN'DAN YENİ ALBÜMLE 15 ŞARKI GELİYOR

Tarkan hayranlarına müjdeli haber. Yeni albümü için kolları sıvayan mega star, çalışmada 15 pop şarkıya yer verecek.

Tarih : 09 Aralık 2016, 15:21
Puan Ver : Tarkan'dan Yeni Albümle 15 Şarkı Geliyor(6/10)6


Tarkan, pop şarkıların yer aldığı son albümü “Adımı Kalbine Yaz”ı 2010 yılında çıkarmış, geçtiğimiz mart ayında da Türk sanat müziği eserlerinden oluşan “Ahde Vefa”yı yayınlamıştı. Stüdyo çalışmalarına son sürat devam eden hatta Instagram'dan video paylaşan Tarkan, iki şarkıyı tamamladı.



15 şarkının yer alacağı albüm, mart ayı sonunda müzikseverlerle buluşacak.


 


 


kaynak:ntv








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