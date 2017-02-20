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Tarkan'dan Veto Yediler
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tarkan'dan veto yediler

TARKAN'DAN VETO YEDİLER

Pop müziğinin 'Megastar'ı Tarkan, önceki gece Darüşşafaka yararına sahneye çıktı. Bedava bilet talepleri ünlü şarkıcıyı kızdırdı.

Tarih : 20 Şubat 2017, 09:46
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Binlerce kişiye unutulmaz bir gece yaşatan Megastar, cemiyet hayatına da veto kararı aldığı öğrenildi. Elde edilen gelirle Darüşşafaka eğitim Kurumuları kampüsünde sanat merkezi açılacak olan gecede, şarkıları ile müzik ziyafeti yaşatan Tarkan, bedava davetiye isteyen sosyeteye tepki göstererek veto verdiği iddia edildi. Yardımsever kişiliği ile ön planda olan Tarkan, bu tavrı ile de taktir topladı.



 



kaynak:milliyet








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