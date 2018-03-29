Konser için Almanya'ya giden Megastar Tarkan, Berlin'de Türklerin işlettiği dönerciye gidip döner dürüm yedi.

Mütevaziliğiyle gönülleri fetheden Megastar Tarkan, Almanya'nın Berlin kentinde Türklerin işlettiği bir dönerciye gidip döner dürüm yedi.

INSTAGRAM HESABINDAN PAYLAŞTI

Taktığı şapkayla kendisini kamufle etmeye çalışan Tarkan, çektirdiği fotoğrafı Instagram hesabından paylaştı.

"BERLİN'E GELİP DÖNER YEMEMEK OLUR MU"

Megastar paylaşımına "Berlin'e gelip de döner yememek olur mu? Yarın konserde görüşmek üzere..." notunu ekledi.

İşte Tarkan'ın Instagram paylaşımı:

Kaynak: haberinburada