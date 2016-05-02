TARKAN'DAN EVLİLİĞE İLK ADIM!
Pop müziğin ünlü ismi Tarkan, ‘Müstakbel eşim' dediği Pınar Dilek ile aile arasında düzenlenen bir törenle nişanlandı. 40 kişinin katıldığı gecede, beş güvenlik görevlisi kuş uçurtmadı
Tarkan, sonunda muradına eriyor. Ünlü sanatçı, uzun süredir birlikte olduğu gurbetçi sevgilisi Pınar Dilek ile aile arasında düzenlenen törenle nişanlandı.
Megastar'ın Tarabya'daki villasında gerçekleşen törene; şarkıcının annesi Neşe Tevetoğlu, ağabeyi Hakan Tevetoğlu, kardeşi Adnan Tevetoğlu ve aile üyeleri katıldı. Ünlü popçunun 'Müstakbel eşim' dediği Pınar Dilek'in ailesi de geceye katılmak için Almanya'dan İstanbul'a geldi.
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