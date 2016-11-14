

Megastar Tarkan ile eşi Pınar Tevetoğlu, önceki akşam Etiler'deki Da Mario'dan çıkarken görüntülendi. Bebek sahibi olacakları iddialarına açıklık getirdi!







Arkadaşlarıyla yemek yiyen ünlü çift, "Çok sevdiğimiz bir dostumuzun doğum gününü kutladık" dedi. Eşinin elini bir an olsun bırakmayan Tarkan, Tarabya'daki evine bebek odası hazırlattığı haberleriyle ilgili "Her gün hakkımızda yeni bir haber çıkıyor. Hepsi yalan, öyle bir şey yok" dedi. Ünlü şarkıcı, Murat Boz ile aralarının açık olduğu iddiasına ise "Bu haberler asılsız. Murat ile küs değiliz, yalan hepsi yalan" yanıtını verdi.







kaynak:milliyet