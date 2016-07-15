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tarkan'a büyük tepki!

TARKAN'A BÜYÜK TEPKİ!

Söz ve müziği Sezen Aksu'ya ait 'Cuppa' şarkısına, Megastar Tarkan hayranlarından ilk tepkiler geldi.

Tarih : 15 Temmuz 2016, 12:27
Puan Ver : Tarkan'a Büyük Tepki!(10/10)18


Tarkan, 6 yıl aradan sonra çıkaracağı yeni pop albümünden ilk şarkıyı hayranlarıyla paylaştı. 'Cuppa' isimli parça, dün iTunes platformundan dinlenmeye başlandı.



Sabah'ın haberine göre; Megastar, yayınladığı mesajda "Ümit ederim ki 'Cuppa' sizi de beni heyecanlandırdığı kadar heyecanlandırır" ifadelerini kullandı. Ancak 'Cuppa', Tarkan'ın beklediği olumlu tepkileri alamadı.



Twitter'da 'Cuppa'ya yöneltilen eleştirilerden bazıları şöyle:

-'Cuppa' şaka sanırım! Yeni piyasaya çıkan bir şarkıcıya yazılmış ucuz bir şarkı gibi. Flash TV'de yayınlansın.

-Şarkının sözleri Sezen Aksu'ya aitmiş, bir hayal kırıklığı daha.

-Bence Tarkan'ı trollemişler. Bu şarkı Tarkan'ın olamaz, olmamalı. Tam bir hayal kırıklığı. Şaka yapıyor sandım.

-Abi bu nedir ya! O güzelim sese bu şarkı yakıştı mı hiç... N'aptın sen, tutulacak bir yanı yok şarkının.

-Tarkan'ın içinde bir Ajdar yatıyomuş da haberimiz yokmuş. Geçmiş olsun Tarkan'ı da kaybettik.

-Bu nasıl şarkıdır? Malesef bende hayal kırıklığı yarattı. Bence olmamış.

-Hakikaten felaket, çocuk tekerlemesi mi yazmışlar... Müzik vasat ötesi.








Etiketler: Tarkan  A  Büyük  Tepki    haber

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