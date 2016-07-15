

Tarkan, 6 yıl aradan sonra çıkaracağı yeni pop albümünden ilk şarkıyı hayranlarıyla paylaştı. 'Cuppa' isimli parça, dün iTunes platformundan dinlenmeye başlandı.







Sabah'ın haberine göre; Megastar, yayınladığı mesajda "Ümit ederim ki 'Cuppa' sizi de beni heyecanlandırdığı kadar heyecanlandırır" ifadelerini kullandı. Ancak 'Cuppa', Tarkan'ın beklediği olumlu tepkileri alamadı.







Twitter'da 'Cuppa'ya yöneltilen eleştirilerden bazıları şöyle:



-'Cuppa' şaka sanırım! Yeni piyasaya çıkan bir şarkıcıya yazılmış ucuz bir şarkı gibi. Flash TV'de yayınlansın.



-Şarkının sözleri Sezen Aksu'ya aitmiş, bir hayal kırıklığı daha.



-Bence Tarkan'ı trollemişler. Bu şarkı Tarkan'ın olamaz, olmamalı. Tam bir hayal kırıklığı. Şaka yapıyor sandım.



-Abi bu nedir ya! O güzelim sese bu şarkı yakıştı mı hiç... N'aptın sen, tutulacak bir yanı yok şarkının.



-Tarkan'ın içinde bir Ajdar yatıyomuş da haberimiz yokmuş. Geçmiş olsun Tarkan'ı da kaybettik.



-Bu nasıl şarkıdır? Malesef bende hayal kırıklığı yarattı. Bence olmamış.



-Hakikaten felaket, çocuk tekerlemesi mi yazmışlar... Müzik vasat ötesi.