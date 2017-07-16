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Tarkan, Yeni Albümünde 32 Milyon Lira Kazandı

TARKAN, YENİ ALBÜMÜNDE 32 MİLYON LİRA KAZANDI

Megastar Tarkan yedi yıl aradan sonra çıkardığı '10' albümüyle 32 milyon liralık gelir elde etti.

Tarih : 16 Temmuz 2017, 11:20
Puan Ver : Tarkan, Yeni Albümünde 32 Milyon Lira Kazandı(8/10)4

Megastar, bir ay gibi kısa bir sürede konser, CD satışı ve internet üzerinden indirilen şarkılarından 32 milyon lira hasılat yaptı.

İNTERNETTEN PARA YAĞDI

Megastar, bir firmanın internet üzerinden müzik dinleme uygulaması için yaptığı anlaşma sonrasında bugüne kadtar 12 milyon liradan fazla gelir elde etti. Tarkan, diğer platformlardan indirilen şarkılardan da yaklaşık 8 milyon lira kazandı.

ALBÜM SATIŞINDAN 7 MİLYON KAZANDI

Tarkan'ın 16 Haziran'da piyasaya çıkan albümünün satışı 350 bin rakamını geçerek 7 milyon lira hasılat yaptı. Sanatçı yaklaşık 45 bin kişinin izlediği Harbiye konserinden de 5 milyon lira kazandı. Üstelik bu kazanca sponsorluk anlaşmaları dahil değil.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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