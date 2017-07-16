TARKAN, YENİ ALBÜMÜNDE 32 MİLYON LİRA KAZANDI
Megastar Tarkan yedi yıl aradan sonra çıkardığı '10' albümüyle 32 milyon liralık gelir elde etti.
Megastar, bir ay gibi kısa bir sürede konser, CD satışı ve internet üzerinden indirilen şarkılarından 32 milyon lira hasılat yaptı.
İNTERNETTEN PARA YAĞDI
Megastar, bir firmanın internet üzerinden müzik dinleme uygulaması için yaptığı anlaşma sonrasında bugüne kadtar 12 milyon liradan fazla gelir elde etti. Tarkan, diğer platformlardan indirilen şarkılardan da yaklaşık 8 milyon lira kazandı.
ALBÜM SATIŞINDAN 7 MİLYON KAZANDI
Tarkan'ın 16 Haziran'da piyasaya çıkan albümünün satışı 350 bin rakamını geçerek 7 milyon lira hasılat yaptı. Sanatçı yaklaşık 45 bin kişinin izlediği Harbiye konserinden de 5 milyon lira kazandı. Üstelik bu kazanca sponsorluk anlaşmaları dahil değil.
Kaynak: haberinburada
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