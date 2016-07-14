

Sosyal medya hesaplarından bir de açıklama yapan Tarkan, 6 yıl aradan sonra çıkardığı yeni pop albümünün ilk şarkısı "Cuppa" ile ilgili, "Yakında sizlerle buluşacak olan pop albümümden Cuppa'yı şimdiden paylaşmak istedim. Ümit ederim ki 'Cuppa' sizleri de beni heyecanlandırdığı kadar heyecanlandırır ve yazınıza coşku, içinize mutluluk katar. Sevgiyle" ifadelerini kullandı.