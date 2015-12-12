

Milliyet'ten Ali Eyüboğlu'nun haberine göre, süper star kız ismeye gitti. Söz kesildi. Ufukta evlilik var.







KÖLN'DE TANIŞTILAR







Tarkan, yaz başında Köln'de bir çiftlik satın alıp, zamanının büyük bir bölümünü buradaki yeni yuvasında geçirmeye başlamıştı.







Tarkan'ın evlilik planları yaptığı esmer sevgilisi de Köln'de yaşayan bir Türk ailenin kızı.







Tarkan, geride bıraktığımız hafta çok yakını birkaç kişiyle birlikte sevgilisini istemeye gitti. Taraflar arasında söz kesildi. Ufukta evlilik hazırlığı var.