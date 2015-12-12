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tarkan sözlendi, yakında evleniyor

TARKAN SÖZLENDİ, YAKINDA EVLENİYOR

Geride bıraktığımız hafta sonu Tarkan evliliğe giden yolda ilk ciddi adımı attı.

Tarih : 12 Aralık 2015, 09:09
Puan Ver : Tarkan Sözlendi, Yakında Evleniyor(8/10)7


Milliyet'ten Ali Eyüboğlu'nun haberine göre, süper star kız ismeye gitti. Söz kesildi. Ufukta evlilik var.

 

KÖLN'DE TANIŞTILAR

 

Tarkan, yaz başında Köln'de bir çiftlik satın alıp, zamanının büyük bir bölümünü buradaki yeni yuvasında geçirmeye başlamıştı.

 

Tarkan'ın evlilik planları yaptığı esmer sevgilisi de Köln'de yaşayan bir Türk ailenin kızı.

 

Tarkan, geride bıraktığımız hafta çok yakını birkaç kişiyle birlikte sevgilisini istemeye gitti. Taraflar arasında söz kesildi. Ufukta evlilik hazırlığı var.








Etiketler: Tarkan  Sözlendi  Yakında  Evleniyor    haber

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