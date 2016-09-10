

Harbiye Açıkhava'daki 7 konserlik maratonuna bir gün ara veren Tarkan, önceki akşam eşi Pınar Dilek'le BJK Plaza'daki Vogue Restaurant'ta yemek yedi. Çift, çıkışta soruları yanıtladı. “Eşiniz ilk kez basına röportaj verdi. Biraz heyecanlıydı” sözlerine Tarkan, “Çok heyecanlıydı tabii. Üzerine gitmeyin, yavaş yavaş. Kuliste röportajı dinledim” dedi.Eşinin soyadının hala Dilek olarak yazılmasına da sitem eden Tarkan, “Bozuluyorum ya görünce. Pınar Tevetoğlu kardeşim artık o. ‘İstersen Dilek soyadın da kalabilir. Ne düşünüyorsun?' diye sordum. Sadece Tevetoğlu'u kullanmak istedi. Bundan sonra lütfen Tevetoğlu yazılsın” dedi.Tarkan eşini “Pınar iyi yemek yapar. Elinin ayarı çok iyidir. Mesela çok özel bir çiğ köfte yapar. Yumurtalı çiğ köfte. Daha önce hiç yememiştim. Tavada kabaran yumurta çiğ köftenin içine atılıyor ve yoğruluyor. İzlemeniz gerek, sanat gibi” diyerek övdü.“Hamilelikle ilgili çok haber çıktı. Tedavi gördüğünüze dair iddialar doğru mu?” sorusuna Tarkan, “Doğru değil vallahi. Bebek değil göbek! Yemek yemeği çok seviyoruz. Tabii ki çocuk düşünüyoruz. Çok seviyoruz çocukları” diye yanıt verdi. Pınar Tevetoğlu eşine destek vererek “Evet ben de çok seviyorum ama henüz değil” deyince araya giren Megastar, “Hemen değil ama çok da geç kalmayalım değil mi hayatım” diyerek espri yaptı.Muhabirlerin “Pınar Hanım 5 senedir birlikte olduğunuzu açıkladı. Biz yanlış bilgi almışız” sözleri üzerine Megastar, “Çaktırmayın. Gizli görüşüyorduk. Aileler bilmiyordu. Eyvah, yandık ya. Neyse ki evlendik” dedi.