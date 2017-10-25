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Tarkan filmindeki akıl almaz hata! Dikkatli bakınca hemen anlaşılıyor

TARKAN FİLMİNDEKİ AKIL ALMAZ HATA! DİKKATLİ BAKINCA HEMEN ANLAŞILIYOR

Bir döneme damga vuran 'Tarkan' filmlerindeki hataları görenler, "Bu zamana kadar nasıl fark edemedik?" diye kendilerine sormadan edemiyor.

Tarih : 25 Ekim 2017, 00:20
Puan Ver : Tarkan Filmindeki Akıl Almaz Hata! Dikkatli Bakınca Hemen Anlaşılıyor(10/10)6

Hun İmparatoru Atilla'nın akıncısı Tarkan'ın Mars'ın sihirli kılıcını almak için Romalı ve Vandalılarla mücadelesini anlatan ve farklı serilerden olaşan filmlerde yapılan hataların hepsi tek videoda derlendi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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