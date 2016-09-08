TARKAN: EVLİLİK BANA YARADI
Tarkan, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde 'Tarkan Zamanı' sloganıyla başlayan konser maratonuna devam ediyor.
Megastar Tarkan, önceki akşam Harbiye Açıkhava'daki konser serisinin üçüncü gecesinde sahneye çıktı.
Yine Türk sanat müziği ile konserine başlayan şarkıcı, konserin ikinci yarısında ise sevilen pop şarkılarını söyledi.
Tarkan, kendisini protokolden izleyen eşi Pınar Dilek'e bakarak, “Bugün ben biraz daha heyecanlıyım. Evlilik bana yaradı. Çok mutluyum” dedikten sonra kendisini izleyen eşine sahneden öpücükler gönderdi.
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