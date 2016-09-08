

Tarkan, kendisini protokolden izleyen eşi Pınar Dilek'e bakarak, “Bugün ben biraz daha heyecanlıyım. Evlilik bana yaradı. Çok mutluyum” dedikten sonra kendisini izleyen eşine sahneden öpücükler gönderdi.

Yine Türk sanat müziği ile konserine başlayan şarkıcı, konserin ikinci yarısında ise sevilen pop şarkılarını söyledi.